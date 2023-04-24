В Калининградской области открылся конкурс на обучение молодых предпринимателей

В Калининградской области начался конкурс на право получения грантов в форме субсидий для социальных предприятий и молодых предпринимателей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство экономического развития, промышленности и торговли.

Средства гранта можно направить на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих.

Также стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ проводит региональный чемпионат профмастерства «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента образования.

Участниками стали 244 студента и 71 школьник. Лучшие смогут отправиться на отборочные соревнования в разных регионах России, где поборются за финал.

Ранее сообщалось, что Салехард вошёл в список лучших городов для трудоустройства молодых специалистов в России.