В Калининградской области открылся конкурс на обучение молодых предпринимателей

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В Калининградской области начался конкурс на право получения грантов в форме субсидий для социальных предприятий и молодых предпринимателей.
В Калининградской области открылся конкурс на обучение молодых предпринимателей
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство экономического развития, промышленности и торговли.

Средства гранта можно направить на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих.

Также стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ проводит региональный чемпионат профмастерства «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента образования.

Участниками стали 244 студента и 71 школьник. Лучшие смогут отправиться на отборочные соревнования в разных регионах России, где поборются за финал.

Ранее сообщалось, что Салехард вошёл в список лучших городов для трудоустройства молодых специалистов в России.

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