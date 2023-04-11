Салехард вошёл в список лучших городов для трудоустройства молодых специалистов в России
- Gettyimages.ru
- © Richard Drury
Об этом сообщают «Известия».
По словам аналитика TeleTrade Алексея Фёдорова, в перечисленных городах предлагают самую высокую заработную плату для таких специалистов.
Также в этих городах реализуют программы регионального развития, нацеленные на поддержку занятости.
Вместе с тем в исследовании ВЭБ.РФ говорится, что многие молодые люди сталкиваются с проблемой поиска работы по специальности, поскольку не могут конкурировать с более опытными соискателями. Некоторые ищут работу слишком долго, а часть из них решают и вовсе сменить профессию.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.