Салехард вошёл в список лучших городов для трудоустройства молодых специалистов в России

Как показало исследование госкорпорации ВЭБ.РФ, Салехард, Новый Уренгой и Южно-Сахалинск можно считать российскими городами с лучшими условиями для трудоустройства молодых специалистов.

Об этом сообщают «Известия».

По словам аналитика TeleTrade Алексея Фёдорова, в перечисленных городах предлагают самую высокую заработную плату для таких специалистов.

Также в этих городах реализуют программы регионального развития, нацеленные на поддержку занятости.

Вместе с тем в исследовании ВЭБ.РФ говорится, что многие молодые люди сталкиваются с проблемой поиска работы по специальности, поскольку не могут конкурировать с более опытными соискателями. Некоторые ищут работу слишком долго, а часть из них решают и вовсе сменить профессию.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.