Песков назвал ложью заявления о двойниках Путина и бункере

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявления о двойниках и бункере президента России Владимира Путина — враньё.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Ещё одно враньё», — сказал он на просветительском марафоне «Знание.Первые». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Путин как был, так и есть мегаактивный.

«Мы с трудом за ним поспеваем — те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать, его здоровья можно пожелать только самому себе», — подчеркнул Песков.

В апреле 2021 года Песков опроверг сообщения о том, что подготовка послания Федеральному собранию ведётся в «секретном бункере». Он добавил, что послание готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения.