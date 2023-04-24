Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО инструментом войны, а не мира.

«НАТО — это не инструмент мира, это инструмент конфронтации. НАТО именно было так задумано, спроектировано и исполнено как инструмент конфронтации. Это машина войны. И она всё время приближалась к нашим границам», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал на просветительском марафоне «Знание.Первые».

По его словам, на Западе врут, что «не было девяти волн расширения НАТО».

Ранее эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в материале для The American Conservative выразил мнение, что вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса.