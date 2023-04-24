Песков назвал НАТО инструментом войны, а не мира

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО инструментом войны, а не мира.

«НАТО — это не инструмент мира, это инструмент конфронтации. НАТО именно было так задумано, спроектировано и исполнено как инструмент конфронтации. Это машина войны. И она всё время приближалась к нашим границам», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал на просветительском марафоне «Знание.Первые».

По его словам, на Западе врут, что «не было девяти волн расширения НАТО».

Ранее эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в материале для The American Conservative выразил мнение, что вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить