Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе внедрят систему продажи жилья через эскроу-счета

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе намерены внедрить систему продажи жилья через эскроу-счета.

Об этом он написал в Telegram.

Хуснуллин рассказал, что в ходе своей поездки в Мариуполь осмотрел площадки под новое строительство жилых многоквартирных домов, куда в скором времени планируют пригласить застройщиков.

«Также (будем. — RT) внедрять систему продажи жилья через эскроу-счета так же, как и во всех остальных российских субъектах», — поделился вице-премьер.

Ранее глава администрации Мариуполя Олег Моргун сообщил, что в городе до конца 2023 года планируется построить ещё 60 домов.