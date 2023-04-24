Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе внедрят систему продажи жилья через эскроу-счета

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе намерены внедрить систему продажи жилья через эскроу-счета.
Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе внедрят систему продажи жилья через эскроу-счета
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

Об этом он написал в Telegram.

Хуснуллин рассказал, что в ходе своей поездки в Мариуполь осмотрел площадки под новое строительство жилых многоквартирных домов, куда в скором времени планируют пригласить застройщиков.

«Также (будем. — RT) внедрять систему продажи жилья через эскроу-счета так же, как и во всех остальных российских субъектах», — поделился вице-премьер.

Ранее глава администрации Мариуполя Олег Моргун сообщил, что в городе до конца 2023 года планируется построить ещё 60 домов.

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