РИА Новости: аферисты украли у экс-замглавы аппарата Госдумы 44 млн рублей

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Мошенники украли у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 млн рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: аферисты украли у экс-замглавы аппарата Госдумы 44 млн рублей
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Потерпевший рассказал, что с ноября 2022-го по апрель 2023 года он получал звонки через мессенджер от неизвестного, представившегося сотрудником ЦБ России, которому сообщал личные данные и коды.

«Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Кража, совершённая в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.

Ранее мать советника сенатора Татьяна Адабаш, пропавшая в Москве и позже найденная живой в Тверской области, рассказала, что мошенники вынудили её отдать 2,6 млн рублей и скрыться.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала банки нести больше ответственности за действия финансовых мошенников.

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