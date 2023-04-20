Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала банки нести больше ответственности за действия финансовых мошенников.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления в Государственной думе.

По её словам, в прошлом году была активизирована работа в вопросе борьбы с финансовыми мошенниками.

«Нужные законы были приняты. И мы видим результаты: количество атак выросло, но количество успешных — сократилось. Но нужно продолжать работу, и большая ответственность должна быть на банках, потому что сейчас последствия социальной инженерии расхлёбывают только сами люди», — цитирует её ТАСС.

Ранее сотрудники полиции пресекли в Татарстане деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой стали 300 человек из разных регионов России.