Набиуллина призвала банки нести больше ответственности за действия финансовых мошенников
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Соответствующее заявление она сделала во время выступления в Государственной думе.
По её словам, в прошлом году была активизирована работа в вопросе борьбы с финансовыми мошенниками.
«Нужные законы были приняты. И мы видим результаты: количество атак выросло, но количество успешных — сократилось. Но нужно продолжать работу, и большая ответственность должна быть на банках, потому что сейчас последствия социальной инженерии расхлёбывают только сами люди», — цитирует её ТАСС.
Ранее сотрудники полиции пресекли в Татарстане деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой стали 300 человек из разных регионов России.