В Татарстане пресекли финансовую пирамиду, жертвами которой стали 300 человек

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Сотрудники полиции пресекли в Татарстане деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой стали 300 человек из разных регионов России.
В Татарстане пресекли финансовую пирамиду, жертвами которой стали 300 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, злоумышленники привлекали вкладчиков к участию в якобы высокодоходной финансовой деятельности на базе созданной ими платформы.

«Противоправная деятельность велась с мая 2020 года по август 2021 года. За это время более чем у 300 физических лиц фигуранты похитили свыше 200 млн рублей», — цитирует её ТАСС.

Арестованы пять участников группы. 

Ранее Банк России предупредил, что мошенники используют QR-коды с целью снятия денег с банковских карт россиян.

Злоумышленники звонят от имени банков и сообщают, что кредитная организация получила несанкционированный запрос на снятие денег со счёта клиента. В связи с этим они просят прислать QR-код, чтобы якобы отменить операцию.

В ЦБ рекомендовали никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, а также не хранить его изображение в мобильных устройствах либо в распечатанном виде.

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