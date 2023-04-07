Банк России предупредил, что мошенники используют QR-коды с целью снятия денег с карт

Банк России предупредил, что мошенники используют QR-коды с целью снятия денег с банковских карт россиян.

Как объяснили в ЦБ, в некоторых банках добавили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода, чем стали пользоваться мошенники.

Злоумышленники звонят от имени банков и сообщают, что кредитная организация получила несанкционированный запрос на снятие денег со счёта клиента. В связи с этим они просят прислать QR-код, чтобы якобы отменить операцию.

«QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода», — заявили в Банке России.

В ЦБ рекомендовали никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, а также не хранить его изображение в мобильных устройствах либо в распечатанном виде.

Ранее член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников рассказал «Известиям», как распознать мошенников, ищущих жертв в интернете и мессенджерах.

Также заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT о новом виде телефонного мошенничества — злоумышленники совершают звонок через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, но предлагают перевести деньги на другой счёт.