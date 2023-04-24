Турчак: рабочая группа предлагает расширить статус теробороны и добровольческих дружин

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Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал об инициативе законодательно расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин.
Турчак: рабочая группа предлагает расширить статус теробороны и добровольческих дружин
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Отмечается, что в ряде регионов, где введён «жёлтый» уровень реагирования, власти провели набор в эти отряды.

«Эти регионы проводят обучение тактической подготовке и медицине, применению стрелкового оружия. Вместе с тем правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен. Главное, что у членов таких дружин нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», — заявил Турчак на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В декабре Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Возглавил рабочую группу секретарь генсовета «Единой России» Турчак.

Также российский президент подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации.

Законом устанавливается уголовная ответственность в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафов до 5 млн рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них.

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