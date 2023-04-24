Автоэксперт Моржаретто: тонировка передних стёкол автомобиля сильно сокращает угол обзора
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Как подчеркнул Моржаретто, нынешние требования — далеко не самые серьёзные в мире.
«Есть целый ряд стран, где климат более жаркий, но там всё равно тонировка передних стёкол запрещена категорически», — подчеркнул специалист.
В качестве примера он привёл Азербайджан и Грузию.
«Кроме яркого солнечного дня, бывает ещё и тёмная южная ночь, и если стекло сильно затонировано, в частности у водителя, то он не видит ничего, что происходит слева от него. Это сильно сокращает угол обзора, это вопрос безопасности», — подчеркнул Моржаретто.
Достаточно странным эксперт считает аргумент в пользу экономии топлива от выключенного кондиционера.
«Кондиционер — вещь, которая используется повсеместно, и его использование добавляет к расходу топлива максимум 5%, и ради экономии копейки мучаться в жарком салоне в жару — несколько странно»,— отметил собеседник RT.
Ранее председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своём Telegram-канале сообщил о подготовке к внесению в Госдуму законопроекта, который предусматривает снятие ограничений на тонирование передних боковых стёкол автомобиля.
По его словам, это «нормальная мировая практика», позволяющая защитить водителя от воздействия прямых солнечных лучей, а также снизить температуру нагрева салона.
Также отмечается, что в жаркую погоду использование кондиционера в машине существенно увеличивает расход топлива.