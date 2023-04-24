Автоэксперт Моржаретто: тонировка передних стёкол автомобиля сильно сокращает угол обзора

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение разрешить тонировку передних боковых стёкол автомобиля.
Автоэксперт Моржаретто: тонировка передних стёкол автомобиля сильно сокращает угол обзора
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Как подчеркнул Моржаретто, нынешние требования — далеко не самые серьёзные в мире.

«Есть целый ряд стран, где климат более жаркий, но там всё равно тонировка передних стёкол запрещена категорически», — подчеркнул специалист.

В качестве примера он привёл Азербайджан и Грузию.

«Кроме яркого солнечного дня, бывает ещё и тёмная южная ночь, и если стекло сильно затонировано, в частности у водителя, то он не видит ничего, что происходит слева от него. Это сильно сокращает угол обзора, это вопрос безопасности», — подчеркнул Моржаретто.

Достаточно странным эксперт считает аргумент в пользу экономии топлива от выключенного кондиционера.

«Кондиционер — вещь, которая используется повсеместно, и его использование добавляет к расходу топлива максимум 5%, и ради экономии копейки мучаться в жарком салоне в жару — несколько странно»,— отметил собеседник RT.

Ранее председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своём Telegram-канале сообщил о подготовке к внесению в Госдуму законопроекта, который предусматривает снятие ограничений на тонирование передних боковых стёкол автомобиля.

По его словам, это «нормальная мировая практика», позволяющая защитить водителя от воздействия прямых солнечных лучей, а также снизить температуру нагрева салона.

Также отмечается, что в жаркую погоду использование кондиционера в машине существенно увеличивает расход топлива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить