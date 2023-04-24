«Военная хроника»: упавший в Подмосковье беспилотник UJ-22 Airborn нёс 17 кг взрывчатки

В Московской области в районе Богородского округа упал беспилотник UJ-22 Airborn, который был начинён канадскими подрывными зарядами М112 на основе взрывчатки С4.

Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, беспилотник нёс 17 кг взрывчатки.

Уточняется, что детонация подобных снарядов создаёт ударную волну с высоким давлением.

По данным источника RT, предварительной причиной падения беспилотника в Богородском округе стала нехватка топлива. Его нашли в лесу, на расстоянии около 300 м от дома.

Длина беспилотника составляет около 3 м, на нём нет номерных обозначений.