«Военная хроника»: упавший в Подмосковье беспилотник UJ-22 Airborn нёс 17 кг взрывчатки
- РИА Новости
Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
По его данным, беспилотник нёс 17 кг взрывчатки.
Уточняется, что детонация подобных снарядов создаёт ударную волну с высоким давлением.
По данным источника RT, предварительной причиной падения беспилотника в Богородском округе стала нехватка топлива. Его нашли в лесу, на расстоянии около 300 м от дома.
Длина беспилотника составляет около 3 м, на нём нет номерных обозначений.