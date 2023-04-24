Источник RT: в баке упавшего в Подмосковье беспилотника, предположительно, был пластит

По данным источника RT в правоохранительных органах, в баке упавшего в районе Ногинска в Московской области беспилотника, предположительно, было взрывчатое вещество — пластит.

Предварительной причиной падения беспилотника в Богородском округе стала нехватка топлива. Его нашли в лесу, на расстоянии около 300 м от дома.

Длина беспилотника составляет около 3 м, на нём нет номерных обозначений.

По информации источника, в баке беспилотника находилось около 30—40 брикетов пластита общей массой около 8—10 кг.

При этом источник ТАСС заявил, что беспилотник — украинского производства.

По информации источника РИА Новости, упавший в районе Ногинска в Московской области беспилотник имеет американский двигатель внутреннего сгорания и весит около 100 кг.