Мишустин: победители конкурса «Учитель года России» будут получать по 1 млн рублей

Победители конкурса «Учитель года России» с 2023 года будут получать единовременное денежное поощрение в 1 млн рублей, призёры — по 500 тыс. рублей.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По 1 млн рублей будут получать победители конкурса «Учитель года России» и по 500 тыс. — призёры», — заявил он. Слова Мишустина приводятся на сайте правительства.

Он отметил, что подобные конкурсы позволяют педагогам обмениваться опытом, инновационными идеями и своими достижениями.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова в беседе с URA.RU выразила мнение, что выпускникам школ, которые учились на отлично, стоит выдавать 100-балльные сертификаты по ЕГЭ.