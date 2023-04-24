В отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.

«Да, это действительно так», — подтвердил Кортнев в беседе с ТАСС.

Он сообщил, что будет встречаться со своим адвокатом, и назвал уголовное преследование «абсолютно незаслуженным».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении неё уголовные дела, в том числе по статье о госизмене.