В отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева возбудили уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.
В отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева возбудили уголовное дело
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Да, это действительно так», — подтвердил Кортнев в беседе с ТАСС.

Он сообщил, что будет встречаться со своим адвокатом, и назвал уголовное преследование «абсолютно незаслуженным».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении неё уголовные дела, в том числе по статье о госизмене.

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