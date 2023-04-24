Юрист Гусятников: из-за завышенных счетов за ЖКУ можно добиться компенсации в суде
- РИА Новости
«Если вы обнаружили ошибку в платёжке, то можете не просто отстоять свои права, но и получить компенсацию в размере 50% от той суммы, которая была начислена сверх положенной, это предусмотрено п. 6 ст. 157 Жилищного кодекса России», — сообщил эксперт в разговоре с Life.ru.
Он отметил, что обычно сумму компенсации управляющая компания переводит в счёт следующих коммунальных платежей.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.