Врио губернатора Красноярского края Котюков отправил в отставку правительство региона

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение об отставке правительства региона.
Врио губернатора Красноярского края Котюков отправил в отставку правительство региона
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что члены краевого правительства должны продолжить осуществлять свои полномочия до того, как на их должности назначат новых специалистов.

Ранее Юрий Лапшин написал об уходе в отставку с поста председателя правительства Красноярского края.

Врио губернатора Котюков принял его отставку.

20 апреля президент России Владимир Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность был назначен Михаил Котюков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить