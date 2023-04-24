Врио губернатора Красноярского края Котюков отправил в отставку правительство региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение об отставке правительства региона.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что члены краевого правительства должны продолжить осуществлять свои полномочия до того, как на их должности назначат новых специалистов.

Ранее Юрий Лапшин написал об уходе в отставку с поста председателя правительства Красноярского края.

Врио губернатора Котюков принял его отставку.

20 апреля президент России Владимир Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность был назначен Михаил Котюков.