Посольство США всё ещё не вернуло паспорта журналистам из пула Лаврова

Американские дипломаты в Москве всё ещё не вернули паспорта российским журналистам из пула главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом ТАСС заявили представители СМИ.

«Паспорта американцами не возвращены», — подтвердили они.

Журналисты уточнили, что были приглашены в посольство в Москве для получения виз 22 апреля — последний день перед вылетом министра.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отказ США выдавать визы российским журналистам для работы делегации на полях ООН в Нью-Йорке, назвал такой поступок Вашингтона глупым и трусливым.