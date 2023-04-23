Посольство США всё ещё не вернуло паспорта журналистам из пула Лаврова
- РИА Новости
Об этом ТАСС заявили представители СМИ.
«Паспорта американцами не возвращены», — подтвердили они.
Журналисты уточнили, что были приглашены в посольство в Москве для получения виз 22 апреля — последний день перед вылетом министра.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отказ США выдавать визы российским журналистам для работы делегации на полях ООН в Нью-Йорке, назвал такой поступок Вашингтона глупым и трусливым.