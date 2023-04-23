Посольство США всё ещё не вернуло паспорта журналистам из пула Лаврова

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Американские дипломаты в Москве всё ещё не вернули паспорта российским журналистам из пула главы МИД России Сергея Лаврова.
Посольство США всё ещё не вернуло паспорта журналистам из пула Лаврова
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявили представители СМИ.

«Паспорта американцами не возвращены», — подтвердили они.

Журналисты уточнили, что были приглашены в посольство в Москве для получения виз 22 апреля — последний день перед вылетом министра.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отказ США выдавать визы российским журналистам для работы делегации на полях ООН в Нью-Йорке, назвал такой поступок Вашингтона глупым и трусливым.

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