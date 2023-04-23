Сопровождавший Путина в зоне СВО оператор рассказал об удивлённых его приездом офицерах
- РИА Новости
Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.
Собеседник напомнил, что генералитет ждал прибытие высокопоставленного лица, однако его личность оставалась неизвестной.
«Насколько я понимаю, для них это было обозначено как руководство... Может, кто-то из штаба должен был приехать... Когда на скорости начинает въезжать кортеж и выходит из автомобиля президент, для большинства это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал», — сказал мужчина.
В штабе, который посетил Путин, в этот момент был рабочий процесс.
«Люди были заняты делом и в этот момент заходит верховный главнокомандующий», — отметил оператор.
Владимир Путин 17 апреля посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.
Президент заслушал доклады командующих войсками и других высших офицеров о текущей обстановке на направлениях СВО. Путин также поздравил военных с Пасхой и передал им в дар копии икон.
Он сообщил, что лично посетил штабы, чтобы не отвлекать российских военнослужащих от дел.