Сопровождавший Путина в зоне СВО оператор рассказал об удивлённых его приездом офицерах

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Оператор, сопровождавший президента России Владимира Путина в зону СВО, рассказал, что офицеры были удивлены приездом главы государства, «это было видно по их глазам».
Сопровождавший Путина в зоне СВО оператор рассказал об удивлённых его приездом офицерах
  • РИА Новости

Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Собеседник напомнил, что генералитет ждал прибытие высокопоставленного лица, однако его личность оставалась неизвестной.

«Насколько я понимаю, для них это было обозначено как руководство... Может, кто-то из штаба должен был приехать... Когда на скорости начинает въезжать кортеж и выходит из автомобиля президент, для большинства это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал», — сказал мужчина.

В штабе, который посетил Путин, в этот момент был рабочий процесс.

«Люди были заняты делом и в этот момент заходит верховный главнокомандующий», — отметил оператор.

Владимир Путин 17 апреля посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.

Президент заслушал доклады командующих войсками и других высших офицеров о текущей обстановке на направлениях СВО. Путин также поздравил военных с Пасхой и передал им в дар копии икон.

Он сообщил, что лично посетил штабы, чтобы не отвлекать российских военнослужащих от дел.

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