Сопровождавший Путина в зоне СВО оператор рассказал об удивлённых его приездом офицерах

Оператор, сопровождавший президента России Владимира Путина в зону СВО, рассказал, что офицеры были удивлены приездом главы государства, «это было видно по их глазам».

Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Собеседник напомнил, что генералитет ждал прибытие высокопоставленного лица, однако его личность оставалась неизвестной.

«Насколько я понимаю, для них это было обозначено как руководство... Может, кто-то из штаба должен был приехать... Когда на скорости начинает въезжать кортеж и выходит из автомобиля президент, для большинства это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал», — сказал мужчина.

В штабе, который посетил Путин, в этот момент был рабочий процесс.

«Люди были заняты делом и в этот момент заходит верховный главнокомандующий», — отметил оператор.

Владимир Путин 17 апреля посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.

Президент заслушал доклады командующих войсками и других высших офицеров о текущей обстановке на направлениях СВО. Путин также поздравил военных с Пасхой и передал им в дар копии икон.

Он сообщил, что лично посетил штабы, чтобы не отвлекать российских военнослужащих от дел.