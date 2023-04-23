MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным военным кораблём
- РИА Новости
«Для фрегата проекта 1155M «Маршал Шапошников» была реализована одна из самых амбиционных программ модернизации», — говорится в материале.
Отмечается, что с 2017 года фрегат получил усовершенствование электроники, датчиков и вооружения.
В статье говорится, что оснащение корабля ракетами «Циркон» позволяет ему эффективно вести борьбу с кораблями противника.
18 марта в Аравийском море завершились трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана.
В частности, в учениях участвовал носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков».