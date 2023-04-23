MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным военным кораблём

Фрегат «Маршал Шапошников», вооружённый гиперзвуковыми ракетами «Циркон», является самым опасным российским военным кораблём, пишет американский журнал Military Watch.

«Для фрегата проекта 1155M «Маршал Шапошников» была реализована одна из самых амбиционных программ модернизации», — говорится в материале.

Отмечается, что с 2017 года фрегат получил усовершенствование электроники, датчиков и вооружения.

В статье говорится, что оснащение корабля ракетами «Циркон» позволяет ему эффективно вести борьбу с кораблями противника.

18 марта в Аравийском море завершились трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана.

В частности, в учениях участвовал носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков».