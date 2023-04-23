MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным военным кораблём

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Фрегат «Маршал Шапошников», вооружённый гиперзвуковыми ракетами «Циркон», является самым опасным российским военным кораблём, пишет американский журнал Military Watch.
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным военным кораблём
  • РИА Новости

«Для фрегата проекта 1155M «Маршал Шапошников» была реализована одна из самых амбиционных программ модернизации», — говорится в материале.

Отмечается, что с 2017 года фрегат получил усовершенствование электроники, датчиков и вооружения.

В статье говорится, что оснащение корабля ракетами «Циркон» позволяет ему эффективно вести борьбу с кораблями противника.

18 марта в Аравийском море завершились трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана.

В частности, в учениях участвовал носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков».

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