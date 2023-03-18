Военно-морские учения России, Китая и Ирана завершились в Аравийском море

В Аравийском море завершились трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана.

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран завершились трёхсторонние военно-морские учения с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и Военно-морских сил Исламской Республики Иран», — приводит сообщение РИА Новости.

В частности, в учениях участвовал носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков».

15 марта в российском Минобороны сообщили, что трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2023» стартовали в акватории Аравийского моря.