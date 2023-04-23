РБК: прибыль ведущих российских авиакомпаний в 2022 году достигла рекордных 88 млрд рублей

Прибыль ведущих авиакомпаний России в 2022 году достигла рекордных 88 млрд рублей. Это произошло в том числе благодаря субсидиям, пишет РБК со ссылкой на отчёт компаний по РСБУ.

Издание уточняет, что суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний страны составила 87,8 млрд рублей — это в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.

При этом более половины суммы (47,8 млрд рублей) пришлось на S7 Airlines и «Уральские авиалинии»: 34,4 млрд рублей и 13,5 млрд рублей соответственно.

В начале апреля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, объединяющая крупнейшие российские авиакомпании, попросила Минтранс России выделить авиаперевозчикам около 100 млрд рублей с апреля по октябрь 2023 года на возмещение расходов при полётах внутри страны.