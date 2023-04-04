АЭВТ: авиакомпании России попросили у Минтранса 100 млрд рублей на рейсы по стране
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Об этом «Известиям» рассказал источник в АЭВТ.
«Мы обратились в адрес министра транспорта с письмом, в котором попросили решить ряд проблемных для отрасли вопросов», — рассказал собеседник издания.
В конце февраля сообщалось, что Счётная палата рассмотрит вопросы, связанные с формированием и расходованием субсидий российских авиакомпаний, в том числе субсидий на развитие региональных перевозок.
В январе Росавиация начала отбор авиакомпаний для предоставления субсидий на внутренние полёты в ноябре 2022 года — марте 2023-го.