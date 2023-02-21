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Счётная палата анонсировала рассмотрение вопросов по субсидиям для авиакомпаний России

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Счётная палата рассмотрит вопросы, связанные с формированием и расходованием субсидий российских авиакомпаний, в том числе субсидий на развитие региональных перевозок.
Счётная палата анонсировала рассмотрение вопросов по субсидиям для авиакомпаний России
  • РИА Новости

«Будут рассмотрены вопросы формирования и расходования субсидий авиаперевозчикам, в том числе субсидии, предоставляемые в рамках постановления правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1242», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что постановление регулирует правила предоставления субсидий на осуществление региональных воздушных перевозок внутри страны.

В январе Росавиация начала отбор авиакомпаний для предоставления субсидий на внутренние полёты в ноябре 2022 года — марте 2023-го.

Ранее вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «Аэрофлот» получит 63 российских самолёта в 2023—2025 годах.

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