Глава Минпромторга Мантуров посетил предприятия космической отрасли и ОПК в Подмосковье
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Мантуров осмотрел стенд с модулями российского сегмента Международной космической станции, ознакомился с производством космических кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС».
Он также побывал внутри Научного энергетического модуля.
После осмотра производственной части Мантуров провёл рабочее совещание по вопросам развития пилотируемой космонавтики.
Кроме того, в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» ему показали новейшие образцы вооружения и рассказали о модернизации высокоточного оружия.
Ранее российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики заявил, что Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд, это говорит о том, что отрасль уверенно встаёт на ноги.