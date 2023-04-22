Глава Минпромторга Мантуров посетил предприятия космической отрасли и ОПК в Подмосковье

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени С.П. Королёва» и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.
Глава Минпромторга Мантуров посетил предприятия космической отрасли и ОПК в Подмосковье
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

Мантуров осмотрел стенд с модулями российского сегмента Международной космической станции, ознакомился с производством космических кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС».

Он также побывал внутри Научного энергетического модуля.

После осмотра производственной части Мантуров провёл рабочее совещание по вопросам развития пилотируемой космонавтики.

Кроме того, в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» ему показали новейшие образцы вооружения и рассказали о модернизации высокоточного оружия. 

Ранее российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики заявил, что Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд, это говорит о том, что отрасль уверенно встаёт на ноги.

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