Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом отработали силы ПВО
- РИА Новости
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«В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксёнов в Telegram.
Он призвал граждан соблюдать спокойствие.
19 апреля сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в Керчи на объекте энергосистемы Крыма.
8 апреля в Крыму над городом Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины.
Обломки украинской ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны в районе Феодосии, упали в одном из населённых пунктов Крыма.