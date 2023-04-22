Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом отработали силы ПВО

Силы противовоздушной обороны отработали в небе над Крымом, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксёнов в Telegram.

Он призвал граждан соблюдать спокойствие.

19 апреля сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в Керчи на объекте энергосистемы Крыма.

8 апреля в Крыму над городом Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины.

Обломки украинской ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны в районе Феодосии, упали в одном из населённых пунктов Крыма.