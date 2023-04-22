Суд в Москве арестовал замначальника завода «Промтехнология» по делу о госизмене

Заместителю начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче предъявили обвинение в государственной измене, он отправлен в СИЗО.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича», — рассказал собеседник агентства.

Он арестован и содержится в СИЗО «Лефортово», где с ним проводятся следственные действия.

Ранее в Госдуме на заседании поддержали поправки к законопроекту об ужесточении ответственности за госизмену до пожизненного лишения свободы.

Ростовский областной суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. По данным следствия, он планировал участвовать в военных действиях на территории Украины против Вооружённых сил России и обвинялся в госизмене.