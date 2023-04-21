Источник: найденную в Твери мать помощницы сенатора везут в Москву на встречу с дочерью

Найденную в Твери мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Андрея Шевченко, везут в Москву на встречу с дочерью, сообщил источник RT.

Её местонахождение удалось выяснить благодаря камерам видеонаблюдения, уточнил собеседник.

Сначала женщина не поверила, что к ней в номер гостиницы пришла полиция, силовикам пришлось позвонить Силкиной по своему телефону и передать трубку, чтобы она убедила мать в этом.

При этом напрямую связаться с пенсионеркой дочь не могла: та сменила симку.

Как стало известно 21 апреля, пропавшую в Москве пожилую женщину, которая стала жертвой телефонных мошенников, нашли живой в Тверской области.

Накануне следователи завели уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве после того, как женщина, став жертвой телефонных мошенников, исчезла в Москве.