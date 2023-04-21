Источник: найденную в Твери мать помощницы сенатора везут в Москву на встречу с дочерью

Короткая ссылка
Найденную в Твери мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Андрея Шевченко, везут в Москву на встречу с дочерью, сообщил источник RT.
Источник: найденную в Твери мать помощницы сенатора везут в Москву на встречу с дочерью
  • РИА Новости

Её местонахождение удалось выяснить благодаря камерам видеонаблюдения, уточнил собеседник.

Сначала женщина не поверила, что к ней в номер гостиницы пришла полиция, силовикам пришлось позвонить Силкиной по своему телефону и передать трубку, чтобы она убедила мать в этом.

При этом напрямую связаться с пенсионеркой дочь не могла: та сменила симку.

Как стало известно 21 апреля, пропавшую в Москве пожилую женщину, которая стала жертвой телефонных мошенников, нашли живой в Тверской области.

Накануне следователи завели уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве после того, как женщина, став жертвой телефонных мошенников, исчезла в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить