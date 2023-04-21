Жительница Белгорода рассказала о взрыве, который произошёл рядом с её машиной

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Жительница Белгорода, машина которой пострадала в результате взрыва в городе, рассказала Ruptly об инциденте.

«[Сын] звонит мне и говорит: «Мам, твоя машина в хлам». Я не поверила», — сказала она Ruptly.

По её словам, раздался хлопок, в квартире попадали вещи.

«Мы вышли на балкон посмотреть, увидели, что здесь скопление машин», — отметила женщина.

После этого её сын пошёл на улицу посмотреть, что случилось, и увидел разбитый автомобиль.

«Я, конечно, надеюсь, что наши власти помогут», — добавила собеседница.

Сотрудница бара около магазина в Белгороде, на крышу которого ударной волной забросило машину, также рассказала RT о первых минутах после взрыва.

В соцсетях появилось видео с моментом падения снаряда и его взрыва.

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