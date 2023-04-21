Путин поручил определить объёмы средств для Российского научного фонда

Российский президент Владимир Путин поручил до 30 апреля определить объём средств для Российского научного фонда (РНФ).

«Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом определить объёмы бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых для предоставления в качестве имущественного взноса Российской Федерации Российскому научному фонду», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что выделяемые средства будут предназначены для отбора научных программ и проектов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 500 млн рублей на научные исследования в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека».