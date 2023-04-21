Москомархитектура: в районе Солнцева могут построить общественный комплекс

В районе Солнцева инвестор может построить общественный комплекс, заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Площадь участка для строительства составит почти 0,5 га. На нём предлагается построить здание высотой до 12 этажей и общей площадью до девяти тысяч квадратных метров», — сказала Княжевская.

По её словам, половину площадей отдадут под гараж, остальные — для общественных функций.

«С постепенным развитием этой территории появление таких центров будет востребовано местными жителями и предпринимателями», — считает Княжевская.

В здании могут разместить офисы, объекты управления, банки, магазины, кафе, помещения для занятий спортом.

Инвестора определят на торгах.