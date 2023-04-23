Дизайнер Голуб дала рекомендации по комфортному переезду в новую квартиру

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Анастасия Румянцева
Специалист по дизайну интерьеров Юлия Голуб рассказала в беседе с RT, как сделать комфортным переезд в новую квартиру. Прежде всего, по её словам, необходимо измерить дверные проёмы, ширину коридоров и высоту потолков в новой квартире и подъезде, а также лифтовую кабину.
Дизайнер Голуб дала рекомендации по комфортному переезду в новую квартиру
  • РИА Новости

«Это поможет понять, поместится ли ваша мебель и возможно ли будет её внести», — пояснила Голуб. 

Кроме того, она посоветовала подготовить упаковочные материалы: коробки, большие пакеты, сумки, скотч, пупырчатую плёнку для хрупкого, газеты.

«Упаковывайте вещи так, чтобы их можно было найти. Для этого лучше взять однотонные коробки без рисунков, чтобы ваши пометки были лучше заметны. Вещи из разных комнат складывайте в разные коробки и отмечайте разными цветами маркеров», — порекомендовала специалист Hoff.

Самые ценные вещи, например документы и украшения, а также вещи, необходимые в первые дни после переезда (минимум посуды, сменная одежда, гигиенические принадлежности, зарядки для гаджетов) упакуйте в дорожную сумку и держите при себе, а не отправляйте грузовой машиной, подчеркнула эксперт.

«Начните с малого — сначала необходимые в конкретный момент вещи, а потом остальные. Так, сезонные вещи, праздничные сервизы, тематические декорации можно отдать на временное хранение на склад и привезти в квартиру после того, как разберёте и разложите основные вещи. Сначала займитесь перевозкой крупногабаритной мебели и техники, а уже потом малой мебели, декора, растений и личных вещей», — заключила собеседница RT. 

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