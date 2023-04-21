Капремонт девяти поликлиник в ЦАО Москвы планируют завершить в 2023 году

В Москве капитальный ремонт в девяти поликлиниках Центрального административного округа (ЦАО) планируют завершить в 2023 году.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что объекты, на которых ведутся работы, расположены в Таганском (три поликлиники), Мещанском (две), Красносельском (одна), Тверском (одна), Пресненском (одна) районах и в Хамовниках (одна).

Ремонт в медучреждениях осуществляется в соответствии с новым московским стандартом.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.