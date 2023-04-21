Уголовное дело возбуждено после пожара на российском судне в Южной Корее

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Уголовное дело возбуждено после пожара на российском судне в Южной Корее, в результате которого погибли четыре человека.
Уголовное дело возбуждено после пожара на российском судне в Южной Корее
  • РИА Новости

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерина Петрушина, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее стало известно, что обнаружены тела всех четверых моряков, пропавших после пожара на судне «Калтан» в Южной Корее.

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