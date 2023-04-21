ФСБ: исполнителя несостоявшегося покушения на Приходько завербовали СБУ
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Об этом сообщает управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.
«Артём Пызин завербован сотрудниками департамента контрразведки СБУ с целью сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил Российской Федерации на территории городов Горловка и Енакиево», — приводит ТАСС слова представителя УФСБ.
В ведомстве отметили, что он попал под наблюдение ФСБ сразу после вербовки СБУ.
21 апреля сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на Приходько.