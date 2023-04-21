ФСБ: исполнителя несостоявшегося покушения на Приходько завербовали СБУ

Исполнитель несостоявшегося покушения на мэра Горловки Ивана Приходько был завербован СБУ для наблюдения за перемещениями военных в Горловке и Енакиеве.

Об этом сообщает управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

«Артём Пызин завербован сотрудниками департамента контрразведки СБУ с целью сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил Российской Федерации на территории городов Горловка и Енакиево», — приводит ТАСС слова представителя УФСБ.

В ведомстве отметили, что он попал под наблюдение ФСБ сразу после вербовки СБУ.

21 апреля сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на Приходько.