ФСБ: исполнителя несостоявшегося покушения на Приходько завербовали СБУ

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Исполнитель несостоявшегося покушения на мэра Горловки Ивана Приходько был завербован СБУ для наблюдения за перемещениями военных в Горловке и Енакиеве.
ФСБ: исполнителя несостоявшегося покушения на Приходько завербовали СБУ
  • © РИА Новости / ФСБ России

Об этом сообщает управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

«Артём Пызин завербован сотрудниками департамента контрразведки СБУ с целью сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил Российской Федерации на территории городов Горловка и Енакиево», — приводит ТАСС слова представителя УФСБ.

В ведомстве отметили, что он попал под наблюдение ФСБ сразу после вербовки СБУ. 

21 апреля сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на Приходько.

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