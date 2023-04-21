Депутат Госдумы Ивлев: Россия не допустит вступления Украины в НАТО

Россия не допустит вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Он отметил, что вступление Украины в НАТО будет означать для России появление источника постоянной военной опасности.

«Россия не может такого позволить и не допустит», — цитирует Ивлева РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заявления Столтенберга о будущем Украины в составе альянса являются сигналом эскалации украинского конфликта.