Депутат Госдумы Ивлев: Россия не допустит вступления Украины в НАТО
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Он отметил, что вступление Украины в НАТО будет означать для России появление источника постоянной военной опасности.
«Россия не может такого позволить и не допустит», — цитирует Ивлева РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.
По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заявления Столтенберга о будущем Украины в составе альянса являются сигналом эскалации украинского конфликта.