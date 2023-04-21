Прокуратура: в Москве мужчина на электросамокате сбил четырёхлетнюю девочку

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Мужчина на электросамокате наехал на четырёхлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару на Вешняковской улице в Москве.

Как сообщает прокуратура Москвы, ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован.

«На улице Вешняковская 18-летний молодой человек, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на четырёхлетнюю девочку, которая двигалась по тротуару на самокате в сопровождении бабушки», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что девочка в тяжёлом состоянии госпитализирована.

8 апреля в МЧС России напомнили, что езда на электросамокатах в дождь очень опасна, поэтому она запрещена.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По её словам, в таком случае участник движения будет понимать, что не выскочит ребёнок на самокате или какой-нибудь другой человек в попытке перебежать дорогу.

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