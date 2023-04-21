Прокуратура: в Москве мужчина на электросамокате сбил четырёхлетнюю девочку
Как сообщает прокуратура Москвы, ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован.
«На улице Вешняковская 18-летний молодой человек, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на четырёхлетнюю девочку, которая двигалась по тротуару на самокате в сопровождении бабушки», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что девочка в тяжёлом состоянии госпитализирована.
8 апреля в МЧС России напомнили, что езда на электросамокатах в дождь очень опасна, поэтому она запрещена.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).
По её словам, в таком случае участник движения будет понимать, что не выскочит ребёнок на самокате или какой-нибудь другой человек в попытке перебежать дорогу.