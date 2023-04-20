Иммунолог Жемчугов напомнил о важности ревакцинации на фоне распространения штамма «арктур»

Доктор медицинских наук врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что некоторым категориям граждан лучше ревакцинироваться от COVID-19 на фоне распространения штамма «арктур».

«Тем людям, у которых нарушен иммунитет, например лечащим онкологические или аутоиммунные заболевания, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. Таким пациентам лучше привиться от коронавирусной инфекции, если последняя ревакцинация была больше полугода назад», — сказал эксперт в беседе с Тульской службой новостей.

Он также отметил, что симптомы «арктура» схожи с циркулирующим в России гриппом.

Со своей стороны, врач-инфекционист, педиатр, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков в беседе с newizv.ru рассказал, что если симптомом нового штамма действительно стал конъюнктивит, то это значит, что вирус научился проникать через слизистую глаз.

«Тут требуются дополнительные обследования», — считает он.

Ранее врач-инфекционист к. м. н. Сергей Вознесенский посоветовал людям в любом возрасте вакцинироваться против кори в том случае, если вакцинации ранее не было или антител против вируса нет в крови.