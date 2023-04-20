Иммунолог Жемчугов напомнил о важности ревакцинации на фоне распространения штамма «арктур»

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что некоторым категориям граждан лучше ревакцинироваться от COVID-19 на фоне распространения штамма «арктур».
Иммунолог Жемчугов напомнил о важности ревакцинации на фоне распространения штамма «арктур»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Тем людям, у которых нарушен иммунитет, например лечащим онкологические или аутоиммунные заболевания, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. Таким пациентам лучше привиться от коронавирусной инфекции, если последняя ревакцинация была больше полугода назад», — сказал эксперт в беседе с Тульской службой новостей.

Он также отметил, что симптомы «арктура» схожи с циркулирующим в России гриппом.

Со своей стороны, врач-инфекционист, педиатр, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков в беседе с newizv.ru рассказал, что если симптомом нового штамма действительно стал конъюнктивит, то это значит, что вирус научился проникать через слизистую глаз.

«Тут требуются дополнительные обследования», — считает он.

Ранее врач-инфекционист к. м. н. Сергей Вознесенский посоветовал людям в любом возрасте вакцинироваться против кори в том случае, если вакцинации ранее не было или антител против вируса нет в крови.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить