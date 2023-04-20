В Подмосковье определили более 1000 площадок для проведения Всероссийского субботника

В Московской области определили более 1000 площадок для проведения Всероссийского субботника, который состоится 22 апреля.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье определено более 1000 площадок проведения мероприятия и 771 место выдачи инвентаря. Приглашаем всех жителей принять участие в главном празднике чистоты и порядка», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Для участников подготовили около девяти тысяч лопат, почти 19 тыс. граблей, более 27 тыс. л краски, более 150 тыс. мусорных мешков, 76 тыс. перчаток.

Также закуплено 1777 саженцев деревьев и 2849 саженцев кустарников.

Ранее ФАН сообщало, что международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.