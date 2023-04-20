Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Волынскую со 100-летием
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Волынская имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».
«Вы прожили непростой век, честно трудились, заботились о родном Верхневолжье, о близких людях. В военное и мирное время Вы внесли свой вклад в сохранение профессиональных и патриотических традиций нашего края», — заявил Руденя.
Тем временем губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Дарью Бурцеву с 103-летием, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
«Ваш жизненный путь вызывает большое уважение и искреннее восхищение. Нелёгкий труд в довоенные годы, самоотверженная служба в рядах защитников Отечества, ранение — все испытания Вы перенесли с высоко поднятой головой», — говорится в поздравительной телеграмме.
Бурцева награждена орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова.
Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Московской области, получат единовременную региональную выплату ко Дню Победы.