Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Волынскую со 100-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Волынскую с юбилеем. В среду, 19 апреля, ей исполнилось 100 лет.
Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Волынскую со 100-летием
  • Gettyimages.ru
  • © Larisa Gamayunova / EyeEm

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Волынская имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

«Вы прожили непростой век, честно трудились, заботились о родном Верхневолжье, о близких людях. В военное и мирное время Вы внесли свой вклад в сохранение профессиональных и патриотических традиций нашего края», — заявил Руденя.

Тем временем губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Дарью Бурцеву с 103-летием, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Ваш жизненный путь вызывает большое уважение и искреннее восхищение. Нелёгкий труд в довоенные годы, самоотверженная служба в рядах защитников Отечества, ранение — все испытания Вы перенесли с высоко поднятой головой», — говорится в поздравительной телеграмме.

Бурцева награждена орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова.

Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Московской области, получат единовременную региональную выплату ко Дню Победы.

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