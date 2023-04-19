Выплаты ко Дню Победы получат 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье

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Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Московской области, получат единовременную региональную выплату ко Дню Победы.
Выплаты ко Дню Победы получат 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства социального развития.

Размер выплаты составит от 15 до 25 тыс. рублей.

«Деньги поступят на счета ветеранов автоматически и будут на счету уже к 9 мая, а тем, кто получает выплаты через почту, её принесёт почтальон вместе с пенсией в мае», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в регионе проживают более 28 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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