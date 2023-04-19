Выплаты ко Дню Победы получат 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства социального развития.
Размер выплаты составит от 15 до 25 тыс. рублей.
«Деньги поступят на счета ветеранов автоматически и будут на счету уже к 9 мая, а тем, кто получает выплаты через почту, её принесёт почтальон вместе с пенсией в мае», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Она уточнила, что в регионе проживают более 28 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.