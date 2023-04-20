Корабли ТОФ провели учения по отражению массированных ударов условного противника

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Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения по отражению массированных ракетно-авиационных ударов условного противника в Японском, Охотском и Беринговом морях.
Корабли ТОФ провели учения по отражению массированных ударов условного противника
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«С экипажами боевых кораблей в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей проведены учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов», — говорится в заявлении в Telegram.

Кроме того, корабли отработали поиск и уничтожение подводных лодок, выполнение торпедных, артиллерийских стрельб и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.

Также Минобороны России объявило, что внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота завершена.

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