Корабли ТОФ провели учения по отражению массированных ударов условного противника

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения по отражению массированных ракетно-авиационных ударов условного противника в Японском, Охотском и Беринговом морях.

«С экипажами боевых кораблей в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей проведены учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов», — говорится в заявлении в Telegram.

Кроме того, корабли отработали поиск и уничтожение подводных лодок, выполнение торпедных, артиллерийских стрельб и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.

Также Минобороны России объявило, что внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота завершена.