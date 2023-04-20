Корабли ТОФ провели учения по отражению массированных ударов условного противника
- © mil.ru
«С экипажами боевых кораблей в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей проведены учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов», — говорится в заявлении в Telegram.
Кроме того, корабли отработали поиск и уничтожение подводных лодок, выполнение торпедных, артиллерийских стрельб и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.
Также Минобороны России объявило, что внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота завершена.