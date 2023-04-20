Врач Биченов заявил об эффективных схемах лечения COVID-19 на фоне сообщений о распространении «арктура»

Врач «Гемотест» Давид Биченов прокомментировал сообщения о распространении омикрон-штамма коронавируса «арктур». В частности, он отметил, что новые формы вируса, как правило, вызывают менее тяжёлое течение болезни.

В беседе с URA.RU эксперт также напомнил, что уже существуют эффективные схемы лечения, поэтому сейчас ситуация заметно лучше, чем в 2020 — 2021 годах.

«Данных, что новый штамм COVID-19 «арктур» может стать причиной новой пандемии, нет — у большинства заразившихся заболевание будет протекать в более лёгкой форме», — сказал Биченов.

Со своей стороны, заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в беседе с «Невскими новостями» отметил, что на изучение нового штамма нужно много времени.

«Однако кардинально нашу жизнь новые штаммы не поменяют. По крайней мере пока. Нужно продолжать принимать всё те же меры, что и раньше», — полагает эксперт.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.