Названы города с самым высоким спросом на садовые услуги

Сервис «Авито Услуги» провёл исследование, чтобы выяснить, в каких регионах страны больше всего возрос спрос на услуги по благоустройству дачных участков.

В рейтинге городов лидирует Самара — в марте этого года востребованность услуг в категории «Сад и благоустройство» там выросла на 297%, сообщает «Москва 24».

На втором и третьем местах находятся Волгоград (+202%) и Воронеж (+201%). Далее следуют Екатеринбург (+158%), Казань (+124%), Ростов-на-Дону (+121%), Уфа (+102%), Челябинск (+100%).

Аналитики отметили, что в марте 2023-го спрос на услуги в категории «Сад и благоустройство» в целом по России увеличился на 95%. В частности, услугами по озеленению и уходу за участком россияне стали интересоваться на 123% чаще.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.