Вирусолог Альтштейн: существующие в России вакцины эффективны против подварианта «арктур»

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что существующие в России вакцины эффективны против нового подварианта коронавируса «арктур». Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом «арктур».

«Все эти варианты коронавируса, конечно, друг от друга отличаются, и у них чувствительность к вакцинам уменьшается. Но те вакцины, которые есть, способны защищать от тяжёлого течения, от смерти, поэтому ими нужно будет пользоваться», — цитирует его ТАСС.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.

Отмечается, что сплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» в России прогнозируется к концу мая.