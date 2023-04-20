Вирусолог Альтштейн: существующие в России вакцины эффективны против подварианта «арктур»
- РИА Новости
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«Все эти варианты коронавируса, конечно, друг от друга отличаются, и у них чувствительность к вакцинам уменьшается. Но те вакцины, которые есть, способны защищать от тяжёлого течения, от смерти, поэтому ими нужно будет пользоваться», — цитирует его ТАСС.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.
Отмечается, что сплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» в России прогнозируется к концу мая.