Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Мы с вами в контакте постоянном», — заявил Путин Пушилину в ходе заседания совета по развитию местного самоуправления.
Он отметил необходимость согласования и корректировки действий в сфере местного самуправления.
6 апреля Путин провёл рабочую встречу с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Во время беседы российский лидер отметил, что власти нарастят уровень газификации в регионе.
Также 6 апреля глава государства встретился с врио глав ДНР, ЛНР и Запорожской области Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником и Евгением Балицким.