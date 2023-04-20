Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

«Мы с вами в контакте постоянном», — заявил Путин Пушилину в ходе заседания совета по развитию местного самоуправления.

Он отметил необходимость согласования и корректировки действий в сфере местного самуправления.

6 апреля Путин провёл рабочую встречу с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Во время беседы российский лидер отметил, что власти нарастят уровень газификации в регионе.

Также 6 апреля глава государства встретился с врио глав ДНР, ЛНР и Запорожской области Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником и Евгением Балицким.