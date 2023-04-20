Балицкий сообщил о подготовке нового причала в Бердянске для сообщения с Ялтой

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24» заявил о подготовке нового причала в Бердянске для запуска пассажирского сообщения с Керчью и Ялтой.

По его словам, планируется запустить грузовой паром и пассажирские суда.

«Они будут ходить и в Ялту, и в Керчь», — приводит его слова ТАСС.

Балицкий объяснил, что это позволит сократить время доставки грузов и перемещения людей, а также даст Запорожской области возможность зарабатывать на транспортной инфраструктуре.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о готовности в полной мере задействовать восстановленные мощности порта Мариуполя с целью завоза в республику стройматериалов и вывоза из неё зерна.