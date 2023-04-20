В Костромской области вводятся ограничения по использованию беспилотников
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Отмечается, что для использования беспилотников указанным предприятиям необходимо получить разрешение в органе местного самоуправления.
«Обязательное условие — соблюдение утверждённых требований и правил использования беспилотников», — говорится на сайте.
За нарушение запрета использования БПЛА предусмотрена административная ответственность, штрафы — до 300 тыс. рублей.
Ранее в правительстве Тверской области решили запретить использование беспилотников в регионе без соответствующего разрешения.
Уточняется, что пока данный запрет будет действовать до 15 мая.