В Костромской области вводятся ограничения по использованию беспилотников

Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих предприятий.

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