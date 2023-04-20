В Костромской области вводятся ограничения по использованию беспилотников

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Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих предприятий.
В Костромской области вводятся ограничения по использованию беспилотников
  • Gettyimages.ru
  • © Marcin Dudycz / EyeEm

Отмечается, что для использования беспилотников указанным предприятиям необходимо получить разрешение в органе местного самоуправления.

«Обязательное условие — соблюдение утверждённых требований и правил использования беспилотников», — говорится на сайте.

За нарушение запрета использования БПЛА предусмотрена административная ответственность, штрафы — до 300 тыс. рублей.

Ранее в правительстве Тверской области решили запретить использование беспилотников в регионе без соответствующего разрешения.

Уточняется, что пока данный запрет будет действовать до 15 мая.

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