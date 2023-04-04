В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников

В правительстве Тверской области решили запретить использование беспилотников в регионе без соответствующего разрешения.

«На территории Тверской области с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов независимо от их массы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что пока данный запрет будет действовать до 15 мая. При этом отмечается, что полёты БПЛА будут возможны в ряде случаев и отдельным лицам, ведомствам и организациям при соблюдении соответствующих правил регистрации БПЛА и плана полёта.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров постановил запретить использование гражданских беспилотных летательных аппаратов в регионе.