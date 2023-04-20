Исследование: 19% родителей нанимают репетиторов для подготовки детей к ГИА

Сервис «Актион Образование» (входит в группу «Актион») провёл исследование, чтобы выяснить, как часто родители нанимают репетиторов для своих детей, чтобы подготовиться к ГИА.

Выяснилось, что 19% родителей для подготовки к сдаче экзаменов нанимали репетиторов по более чем трём предметам, пишет «Газета.Ru».

Также 81% респондентов ответили, что школа запрещает большинству учителей заниматься частным репетиторством. Об отсутствии подобного запрета сообщили 19% опрошенных.

Треть учителей (30%) дают частные уроки. Из них 59% занимаются с учениками дома, 28% преподают дистанционно, 3% — дома у ученика, 6% — в школе, 4% — иным образом.

79% педагогов заявили, что в их школе есть дополнительные занятия по подготовке к ГИА, 21% признались, что в их школе таких занятий нет.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.